▲ 【中概教育股】好未來、新東方曾挫1成 瑞信大幅下調兩股目標價、預期板塊風險及波動性將更大

內地早前市傳「三不」政策，即「假期不讓上課」、「培訓機構不讓上市」、「不讓做廣告」，最遲將於7月底出台，市場對此感到憂慮，中概教育股開盤後繼續急瀉。好未來（美：TAL）盤中一度跌15.8%，收報28.07美元，跌6.4%；新東方（美：EDU）一度跌12.4%，收報8.87美元，跌3.8%；高途（美：GOTU）一度跌1成，收報14.19美元，跌0.4%。

股份 收市價(美元) 變幅 無憂英語（51 TALK） 10.01 +9.4% 美聯國際教育 0.9940 +2.1% 高途 14.19 -0.4% 有道 22.77 -1.1% 樸新教育 1.75 -2.8% 新東方 8.86 -3.9% 好未來 28.08 -6.4%

三隻股份自今年以來，股價累計下挫均超過五成，好未來累計下挫逾六成；新東方下挫近五成半；高途下挫超過七成。

瑞信昨日下調好未來及新東方的評級及目標價。當中，好未來評級由「跑贏大市」下調至「跑輸大市」，目標價由54美元下調至26美元；新東方評級由「跑贏大市」下調至「中性」，目標價由14美元，下調至9.3美元。

瑞信表示，因內地可能採取更強勁的措施，縮減學生課外學習及課後補習行業的規模，令禁止K9階段的學生在周末和假期補習的可能性增大，導致該行業的風險及波動性加大，風險狀況不再具吸引力。

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記者：梁安琪