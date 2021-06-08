【開市9點半】滙豐委任廖宜建及Rosha為亞太區聯席CEO　時代天使今截止招股　勢超購1000倍

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美SEC查WSB股波動 AMC院綫升幅收窄至15% 成交仍達194億美元
（1）滙豐 （00005） 昨宣布委任廖宜建及羅沙（Surendra Rosha）為滙豐亞太區聯席行政總裁，接替正式榮休的王冬勝，王冬勝將繼續以非執行主席的身分作出貢獻，同時表示有信心接任的兩人能帶領滙豐在亞太區的發展邁向新里程，滙豐ADR折算收報48.95港元，較港收市價48.7元高0.5%。恒指昨曾跌穿20天線（28679點），收跌130點，收報28787點；北水淨走14.5億元，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 各錄淨賣出近10億元。
【HSBC滙豐】滙豐落實王冬勝接班人 廖宜建及Surendra Rosha為亞太區聯席CEO
【HSBC滙豐】王冬勝致亞洲全體員工信：滙豐成功賴以兩大元素、有危才有機 任內亞太區稅前盈利增加1倍
即睇開市9點半重點：
（2）時代天使 （新上市編號：06699） 今日截止招股，勢超購1千倍，有券商預計首日升幅達四成。
【新股IPO】時代天使6699今截孖展、暫錄2321億元、超額認購796倍 勢超購逾千倍（不斷更新）
（3）內地加強監管科技巨頭，令本港IPO上市步伐也降至金融危機以來最慢？
【新股IPO】內地加強監管科技巨頭本港IPO市場降溫 本季新股上市數目近金融海嘯後最少
（4）網絡有傳言指小米 （01810） 旗下倉庫起火，但公關澄清非旗下倉庫。
【小米股價】網傳小米倉庫起火 小米澄清非旗下倉庫、用戶訂單不受影響
（5）車股公布5月份銷售數據，吉利 （00175） 及比亞迪 （01211） 銷量一跌一升。
【汽車銷售】比亞迪5月銷量按年升逾45% 吉利銷量跌12% 一文看清車股5月銷售表現
（6）恒大 （03333） 傳打折賣房、經營狀況出問題、資金鏈斷層等，恒大發表聲明指，公司生產經營一切正常，對惡意造謠者，將依法追究法律責任。
【恒大股價】恒大澄清網絡言論後市拗腰升逾3% 「從未出現借款利息晚付、本金逾期歸還」
（7）港視 （01177） 5月GMV按年升近9%，受惠五月感謝祭，網購客戶達46萬創新高。
【HKTVmall】港視5月GMV按年升近9% 網購客戶達46萬創新高
（8）恒生銀行 （00011） 宣布，推出全新的「Virtual+」商業戶口，以便初創企業或生意剛起步的中小企。
恒生推「Virtual+」商業戶口 遙距開戶、首兩年免服務月費
（9）美國財政部長耶倫（Janet Yellen）繼續為加息護航。
【美國經濟】美國財長耶倫：利率上升是件好事 拜登刺激經濟計劃引發通脹也沒關係
港股ADR及美股收市情況：
記者：區嘉俊
欄名 : 開市9點半