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【逆市筍工】3香港請見習行政人員 有「優越」薪酬 大學畢業可申請 去年逾千人爭約30個位

理財智慧 09:00 2021/06/08

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踏入6月，不少大學生也將畢業，但疫情下本港經濟失業問題仍然嚴重，政府早前也強調十分關注即將畢業的大學生難入職情況，最近多間大企業展開大型招聘計劃。和記電訊（00215）旗下3香港宣佈2021年度的見習行政人員計劃經已展開招募，歡迎有意投身電訊業的應屆大學畢業生申請。

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3 香港去年首次推出以上習行政人員計劃，致力培育電訊業生力軍，是項計劃吸引逾千名來自本地九間大學的畢業生申請。經過連串激烈的甄選，最終挑選逾30名精英，成為 3 香港的見習行政人員。


3香港今年5月再推出是項計劃，有關計劃為期 12 個月，見習行政人員除可獲優越的薪酬待遇外，更會接受連串密集式的重點職能和領袖培訓，當中超過一半時間用於教授創新科技知識、管理人員經驗分享和基礎能力訓練，亦給予他們構思和實踐項目的機會。他們更獲安排至不同部門進行工作輪調，迅速全方位瞭解公司的運作，透過互動和合作訓練逆向思維，有助他們未來的職業規劃。

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在訓練期間，見習行政人員有機會參與制定業務策略，並定期接受考核，當中包括向管理層匯報項目進度和交流意見，並有機會落實及執行相關項目。此外，見習行政人員亦須參與「師友指導項目」，除了由管理人員擔任導師，在實務工作上提供指導，分享寶貴經驗，見習行政人員亦同時會擔任管理人員的「逆向導師」，分享新世代的視野，以更全面掌握市場走勢。


見習行政人員經過一年的全面培訓後，3 香港將根據其專長和表現，安排他們在不同的崗位工作，朝著專業或管理方面的職能發展事業。


和記電訊香港控股有限公司執行董事及行政總裁古星輝表示︰「年青人是社會的未來，培育電訊業新世代是我們的使命。去年成功推出的見習行政人員計劃，為 3 香港注入新動力新思維，不但推動管理層年輕化，更有助業務可持續發展。憑藉見習行政人員的衝勁和創意思維，有助我們在 5G 新世代加快轉型為數碼營辦商，深入瞭解年輕市場的最新趨勢，以制定貼近年輕客戶群需求的業務策略，與客戶一起邁向 5G 數碼新世代。」


有興趣申請 2021 年度 3 香港見習行政人員的人士，請將履歷電郵至http://mtcareer@hthk.com

張建宗：將於暑假再推「與香港同行」　預料6月及7月進行招募及甄選工作，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

和記電訊香港（00215） 經濟 畢業 電訊 失業 薪酬待遇 創新科技及應用 5G

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