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【富豪上太空】亞馬遜貝索斯計劃卸任CEO後　下月太空漫遊

股市 22:46 2021/06/07

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亞馬遜貝索斯計劃卸任CEO後上太空　7月參加Blue Origin首次載人太空遊

亞馬遜（美：AMZN）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）宣布7月5日卸任行政總裁職位後，計劃上太空。貝索斯於Instagram發貼文指，計劃卸任職務後兩週，與其兄弟馬克（Mark）在下月乘搭由他一手創立的私人太空公司Blue Origin的飛船，進行該公司首次載人航天飛行。

貝索斯於貼文指，自5歲起，已夢想到太空旅行。「於7月20日，我將與我兄弟踏上旅程，與我最好的朋友，一起經歷最偉大的冒險」。

亞馬遜貝索斯減持套現約25億美元，看【下一頁】

Blue Origin計畫今年7月20日展開火箭New Shepard的首次商業載人飛行，一次最多可搭載6名乘客，其太空艙座位已開始出售，據公司網站顯示，周一早上最高出價為280萬美元，實時在線拍賣在於6月12日結束。所得收益將捐給Blue Origin foundation，用於推廣數學及科學教育。

據指，New Shepard於7月20日飛行行程為約11分鐘的次軌道太空飛行。

貝索斯於2000年創立Blue Origin，主攻軌道運載火箭研發及太空旅遊服務。2019 5月，貝索斯公布了Blue Origin的太空願景，希望在2024年年執行名為「藍月」的登月計畫。

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【福布斯富豪榜】亞馬遜貝索斯連續4年膺全球首富　Tesla馬斯克身家去年增逾5倍（第二版）

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編輯：袁諾曦

亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 美股 Instagram 貝索斯

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