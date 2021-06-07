【HKTVmall】港視5月GMV按年升近9%　網購客戶達46萬創新高

香港電視（HKTVmall） （01137） 公布5月份數據，受惠於五月感謝祭，在HKTVmall 購物的獨立客戶數量在5月創下歷史新高，達46萬人。集團指，將繼續鞏固其領導地位並超越「購物」範疇，完成 HKTVmall 數碼生態圈的最後階段。

5月份，港視平均每日訂單數量為3.8萬，按年升25%，按月升3.3%。平均訂單值為436元，按年跌12.8%，按月跌1.4%。每月訂單總商品交易額（GMV）5.14億元，按年升8.9%，按月升5.3%。

港視又指，由 I.T Limited 營運，名為「EESE」的網上購物商場，將於第四季開業。「EESE」定位為香港全新時尚品牌網上銷售平台，提供不同的外觀和感覺。於商戶層面，商戶可透過一個系統，同時在兩個平台「HKTVmall」及「EESE」建立及營運網店。

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編輯：區嘉俊