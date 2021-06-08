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【美股焦點】大摩指微軟估值吸引　維持「增持」評級目標價300美元

股樓投資 11:18 2021/06/08

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微軟（MSFT）多年來盈利增長穩健，利潤率和亦不斷提升，但市場擔心這種高速增長能否在未來持續。大摩分析師Keith Weiss則看好微軟未來增長前景，他最新發布報告指該公司正見到持久的盈利增長，同時認為對於頂級的長期投資而已，微軟估值處於吸引水平。

今年4月底微軟曾公布截至今年3月底的2021財年第三季業績，期內淨利潤為155億美元，按年升44%，經調整後純利錄得148億美元，升38%；每股賺1.95美元，高於預期的1.78美元；營收錄得417.1億美元，超出分析師預期的410.3億美元。

Weiss維持對於微軟的「增持」評級，目標價為300美元。本周一（8日）微軟升1.2%，收報253.8美元，距離Weiss目標價的300美元仍有約19%的潛在升幅。

 

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編輯：李勝男

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