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【美股焦點】藍色起源下月首次載人太空旅行　亞馬遜CEO貝佐斯將親自參加

股樓投資 23:09 2021/06/07

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亞馬遜CEO貝佐斯 (Jeff Bezos) 旗下的太空公司藍色起源 (Blue Origin) ，預期將於下月20日進行首次載客太空飛行，當天亦是阿波羅11號登月52周年。本周一（7日）貝佐斯拋出重磅小時，宣布將親自參與是次飛行。

貝佐斯發貼文指：

「我要參與這次飛行，因為這是我一輩子都想做的事。」

“I want to go on this flight because it’s the thing I’ve wanted to do all my life.”

藍色起源旗下的太空旅行系統New Shepard，此前已經試飛15次，並將太空艙搭載至太空邊緣，但未曾載人。據報New Shepard最多容納6人，但對外僅僅開放1個座位。

是次一同登上太空的除了貝佐斯外，還有他的弟弟Mark Bezos，以及一名在公開拍賣上贏得座席的贏家。截至貝佐斯宣布消息時，這一席位公開拍賣的最高競拍價為280萬美元。

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編輯：李勝男

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