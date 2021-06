【美股焦點】藍色起源下月首次載人太空旅行　亞馬遜CEO貝佐斯將親自參加

亞馬遜CEO貝佐斯 (Jeff Bezos) 旗下的太空公司藍色起源 (Blue Origin) ,預期將於下月20日進行首次載客太空飛行,當天亦是阿波羅11號登月52周年。本周一(7日)貝佐斯拋出重磅小時,宣布將親自參與是次飛行。

貝佐斯發貼文指:

「我要參與這次飛行,因為這是我一輩子都想做的事。」

“I want to go on this flight because it’s the thing I’ve wanted to do all my life.”