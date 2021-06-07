【裝修設計】年輕夫婦80萬裝修近千呎大宅 豪花20萬打造近4百呎巨廳 請大班朋友上來玩都冇問題

香港樓價高昂，不少年輕人花盡畢生積蓄，可能只買到一個「窩居」，為增可用空間，不少人會選擇將廚房改為開放式設計。是次介紹的設計單位，本身是一個近千呎的大單位，但屋主也選擇將廚房改為開放式設計，究竟有何原因?



今次室內設計介紹的單位，是位於北角區老牌大型屋苑城市花園的單位。單位原則間隔為三房，實用面積931平方呎。單位業主為一對年輕夫婦，二人早前購入單位後，希望將單位打造成一個充滿時尚感覺之餘，又有足夠活動空間的愛巢，於是委託進譽室內設計為他們完成這任務。

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進譽室內設計設計總監趙景豐接受《iMoney》訪問時透露，這個單位花費約80萬元裝修。整個單位最大的改動，是將廚房改為開放式設計，以騰出更多活動空間，製成實用面積達370平方呎的大客飯廳空間，這樣屋主可以隨時在家招待親朋戚友。「單位本身的客廳沒有那麼大，本來廚房就置於客廳中，於是業主就決定將廚房改成開放式廚房，令客廳的感覺較大。」設計師也巧妙地在在雪櫃旁裝置了鏡門，打開後就是另一個空間，可以放置洗衣機及曬晾衣物。



單位的原則間隔為三房設計，但屋主決定將主人房及另一個客房打通，兩個房間中間以一個簾的設計去分隔。如果未來添了小朋友，就可以在兩房中間加裝衣櫃去作出間隔，成為子母房間。

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設計師也將主人房製作出升高的地檯，令儲物空間大增之餘，同時也將套廁改為玻璃外牆，令主人房充滿有酒店式的感覺。此外，由於主人房門對正單位的大門，因此在客廳的走廊中做了一個隱形的暗門，可以解決主人房跟門口對沖的問題。

裝修費用：

清拆：約40,000元

油漆：約78,000元

泥水：約130,000元

木工：約160,000元

水電 ：約72,000元

雜項 ：約30,000元

傢俬：約290,000元

合共 ：約800,000元



*圖片及資料由「進譽室內設計」提供。

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記者：陳詠妍



