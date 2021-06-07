今年全港薪金加幅僅0.4%　祥益疫下平均加薪16%跑贏大市

疫情導致就業市場低迷，有求職網站公布，全港僅約三分一受訪僱員今年獲加薪，平均加幅僅0.4%，創2008年以來同類型調查歷史新低。疫市之下，祥益地產總裁汪敦敬宣佈，所有後勤員工由6月1日起加薪，平均加薪幅度16%，最高加薪幅度更高達20%。

汪敦敬表示，是次加薪幅度跑贏大市之餘，亦成為同行之冠，期望透過加薪表揚後勤員工，同時增加其對公司的歸屬感。他又指，疫情爆發至今，公司從未要求員工放無薪假或扣減工時，繼續堅持一貫對員工「4個0」，即0裁員、0減薪、0無薪假、0減工時的承諾。

汪敦敬續稱，未來市道仍然多變，公司將一如既往地重視員工所得，現時公司已有超過七成員工起碼擁有一個物業，並對有意加入祥益的人士表示歡迎。

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