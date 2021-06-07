  • 28°C
香港時間 : 2021608日 (二) 00:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

今年全港薪金加幅僅0.4%　祥益疫下平均加薪16%跑贏大市

股樓投資 20:01 2021/06/07

分享：

疫情導致就業市場低迷，有求職網站公布，全港僅約三分一受訪僱員今年獲加薪，平均加幅僅0.4%，創2008年以來同類型調查歷史新低。疫市之下，祥益地產總裁汪敦敬宣佈，所有後勤員工由6月1日起加薪，平均加薪幅度16%，最高加薪幅度更高達20%。

汪敦敬表示，是次加薪幅度跑贏大市之餘，亦成為同行之冠，期望透過加薪表揚後勤員工，同時增加其對公司的歸屬感。他又指，疫情爆發至今，公司從未要求員工放無薪假或扣減工時，繼續堅持一貫對員工「4個0」，即0裁員、0減薪、0無薪假、0減工時的承諾。

汪敦敬續稱，未來市道仍然多變，公司將一如既往地重視員工所得，現時公司已有超過七成員工起碼擁有一個物業，並對有意加入祥益的人士表示歡迎。

延伸閱讀︰

【樓市熱話】市區新盤放租 222呎租金13.5K 網民嫌床都放唔落 「好似監倉」【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【買樓理財】19年前買泓景臺　至今升值近四倍　業主帳面賺逾「7球」
2021/06/06
【買樓理財】19年前買泓景臺　至今升值近四倍　業主帳面賺逾「7球」
【買樓理財】港島市區盤升值力強　業主持貨15年　勁賺超過1,000萬
2021/06/06
【買樓理財】港島市區盤升值力強　業主持貨15年　勁賺超過1,000萬
【二手破頂潮】都會駅呎價破頂直逼2萬　業主7年賺近七成
2021/06/07
【二手破頂潮】都會駅呎價破頂直逼2萬　業主7年賺近七成
【有相睇】高層向東南　遠望貨櫃碼頭海景　買家追價26萬　業主先肯賣
2021/06/07
【有相睇】高層向東南　遠望貨櫃碼頭海景　買家追價26萬　業主先肯賣

你可能感興趣

【買樓理財】19年前買泓景臺　至今升值近四倍　業主帳面賺逾「7球」
17:08 2021/06/06
【買樓理財】19年前買泓景臺　至今升值近四倍　業主帳面賺逾「7球」
【買樓理財】港島市區盤升值力強　業主持貨15年　勁賺超過1,000萬
17:40 2021/06/06
【買樓理財】港島市區盤升值力強　業主持貨15年　勁賺超過1,000萬
【二手破頂潮】都會駅呎價破頂直逼2萬　業主7年賺近七成
18:00 2021/06/07
【二手破頂潮】都會駅呎價破頂直逼2萬　業主7年賺近七成
疫情 汪敦敬 祥益地產

上一篇文章

【裝修設計】年輕夫婦80萬裝修近千呎大宅 豪花20萬打造近4百呎巨廳 請大班朋友上來玩都冇問題

下一篇文章

【美股分析】通脹或比預期更持久 專家料美股夏季市況動盪
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋