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【電動狂熱】福特生產電動車多於汽油車　福特CEO：料2030年只推出電動車

科技 20:23 2021/06/07

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福特汽車（Ford）推出首款電動車Mustang Mach-E後，遭部分品牌支持者批評其設計。近日有報告指出，福特的Mustang Mach-E生產量已超越汽油版的Mustang Mach。分析指，福特此舉除了是迎合電動車趨勢，亦有可能是因全球芯片短缺導致的生產計劃變動。

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福特宣布推出首款電動車Mustang Mach-E後，引起外界質疑，有部分品牌支持者認為電動化的Mach-E不算是真正野馬（Mustang）。可是，根據外媒Automotive News週四發布的報告指出，福特的Mustang Mach-E生產量已超越汽油版的Mustang Mach。報告顯示，福特總製造27,816輛Mustang Mach-E，而Mustang Mach則為26,089輛。據外媒Cnet報道，Mustang Mach-E自推出以來一直大受歡迎，但近日其銷售量正在放緩。雖然報道未有列明原因，相信與全球半導體短缺一事有關。

福特行政總裁Jim Farley上月表示，Mustang Mach-E十分缺貨，而汽油版的Mustang Mach的庫存也只剩下24天可用，相信這狀況是受全球供應鏈影響。Farley認為，電動車將成大熱，並預計到2030年公司的銷售額來自電動汽車。福特表示，儘管其作為傳統車廠需要很長時間才能完全改革，但相信到了2030年，車廠推出的所有車輛將會全是電動車。

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責任編輯：張凱琳

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