【數碼轉型】福士汽車轉型 　如Tesla般自行研發軟件

電動車在各地普及的速度有目共睹，多個國家及地區亦推動電動車發展。福士汽車（Volkswagen，簡稱VW）表示，其目標是2025年前每年至少賣出100萬輛電動車。而VW總裁日前亦預言，自動駕駛後在2025年將會引入至旗下車款，並將大受歡迎。

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VW在去年賣出近1,000萬輛車，而電動車今年約佔集團營業額的6%。在德國汽車製造商之中，VW可說是最積極投入電動車市場的品牌。按VW的市場發展計劃，10年後電動車的佔比將超過企業一半營業額，包括旗下的奧迪（Audi）、保時捷（Porsche）等品牌，至少有70款純電動車。

VW總裁Herbert Diess在4月底接受訪問時指出，品牌近年減少採購含軟硬體的整套零組件，改僱用軟體工程師自行研發，從傳統的製造業逐漸轉型成猶如特斯拉（Tesla） 的軟件公司，以迎接數碼化挑戰。Diess另表示，汽車工業未來將面對完全不同的競爭對手，如蘋果和百度等科技企業也打算生產電動車。他預料，車廠在2025年引入自動駕駛後，此技術的普及速度將非常快，屆時車廠將提供無人計程車服務，進一步轉型成服務業。

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責任編輯：張凱琳