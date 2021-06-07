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【MPF】永久離港提取MPF總額 按年升近5成

Hot Talk 19:32 2021/06/07

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自國安法掀起本港移民潮，以永久離港提取MPF的總額按年升近五成。

積金局最新數據顯示，今年首季以「永久離港」為理由，提取強積金（MPF）的總額，按年升近5成，涉及金額逾19億元，但按季來看已減少近1%。

截至今年3月底，以「永久離開香港」為由，提取MPF的申請宗數有7,700宗，按季減少9.4%或800宗，按年計則增1.3%或100宗；涉及金額為19.31億元，按季減少0.5%，按年則升逾49%或6.36億元。

5月MPF回報升1.13%【下一頁

即使今年首季以「永久離港」為由提取MPF，涉及相關總額與申請宗數較去年第4季俱跌，但單宗提取金額進一步升至25.07萬元。

此外，截至今年3月底，MPF總資產約1.17萬億元，按年增長35%，其中扣除收費及費用後的淨回報超過4,200億元。自2000年實施以來的年率化淨回報為4.9%，高於同期的1.8%通脹率。以年率化回報計算，各類強積金基金均錄得正回報。

今年第一季，強積金已收供款共213億元，以季度計算，流入供款為歷年之冠。其中，可扣稅自願性供款共12.06億元。

至於俗稱「懶人基金」的預設投資，約246萬個帳戶揀「預設投資策略」，又或投資於該策略下的兩個成分基金，佔全部1,033萬個強積金帳戶24%；涉及總資產值約722億元，佔MPF總額6%。過去一年，預設投資策略下的核心累積基金及65歲後基金的淨回報，分別為30.2%及8.8%。

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記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源

移民 強積金自願性供款 強積金

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