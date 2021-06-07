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【美股分析】通脹或比預期更持久 專家料美股夏季市況動盪

股樓投資 19:41 2021/06/07

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Federated Hermes 首席市場策略師 Phil Orlando 表示膽心通脹再度升溫，上升的程度甚至比聯儲局想像中更快，因勞動成本、大宗商品價格都大幅上升，而且費者願意增加支出，也是要留意通脹風險的原因。

【美股焦點】電動卡車製造商Workhorse成散戶新寵　三日內累升近六成

Orlando 認為，通脹的變化或改變聯儲局對通脹上升只是「暫時性」的看法，而令局方提早展開應對行動，導致利率上升，繼而影響估值的貼現率。

他又預料這些問題將會在7月底至8月初困擾市場，但他仍未改變看好美股的看法，他認為今年美國第二季GDP非常強勁，有望達至9.2%，令標普500指數在年底前升至4500點。

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撰文 : 林展鋒

商品 GDP 指數 美股 美國聯儲局 標準普爾500指數 美國 通脹

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