  • 28°C
香港時間 : 2021607日 (一) 23:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】茂宸集團斥資1.47億元 認購84萬股時代天使

新股IPO 19:17 2021/06/07

分享：

茂宸集團斥資1.47億元 認購84萬股時代天使

時代天使 （新上市編號：06699） 招股大熱，綜合28家券商統計，孖展錄2426億元，超額認購832倍。茂宸集團 （00273） 披露，今日（7日）透過香港公開發售申請認購84.14萬股時代天使股份，總申請款項約1.47億元。

時代天使6699豈止入場費史上最高　抽新股時5大不可不知【下一頁】

茂宸稱，集團主要面向中國內地、日本、南韓及歐洲市場提供綜合金融服務，亦投資於醫療保健行業及母嬰童消費品行業以及從事證券交易。經審閱時代天使的業務模式及業務前景資料後，公司認為認購為具吸引力的投資，可帶來潛在投資回報。

不過，認購事項須視乎時代天使股份在聯交所成功上市，及時代天使股份的最終分配而定，公司未必獲分配任何時代天使股份。

時代天使將於6月15日公佈分配結果，預計6月16日上市。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高

【新股IPO】時代天使6699今截孖展、暫錄2321億元、超額認購796倍 勢超購逾千倍（不斷更新）

【新股IPO】時代天使6699如何發跡？　初期陷資金緊張　創辦人一度扺押物業支付薪金　建立百億箍牙王國

編輯：陳健婷

港股 IPO 時代天使（06699） 茂宸集團（00273）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元