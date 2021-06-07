【新股IPO】茂宸集團斥資1.47億元 認購84萬股時代天使

▲ 茂宸集團斥資1.47億元 認購84萬股時代天使

時代天使 （新上市編號：06699） 招股大熱，綜合28家券商統計，孖展錄2426億元，超額認購832倍。茂宸集團 （00273） 披露，今日（7日）透過香港公開發售申請認購84.14萬股時代天使股份，總申請款項約1.47億元。

時代天使6699豈止入場費史上最高 抽新股時5大不可不知【下一頁】

茂宸稱，集團主要面向中國內地、日本、南韓及歐洲市場提供綜合金融服務，亦投資於醫療保健行業及母嬰童消費品行業以及從事證券交易。經審閱時代天使的業務模式及業務前景資料後，公司認為認購為具吸引力的投資，可帶來潛在投資回報。

不過，認購事項須視乎時代天使股份在聯交所成功上市，及時代天使股份的最終分配而定，公司未必獲分配任何時代天使股份。

時代天使將於6月15日公佈分配結果，預計6月16日上市。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股 一手入場費高達3.5萬元、史上最高

【新股IPO】時代天使6699今截孖展、暫錄2321億元、超額認購796倍 勢超購逾千倍（不斷更新）

【新股IPO】時代天使6699如何發跡？ 初期陷資金緊張 創辦人一度扺押物業支付薪金 建立百億箍牙王國

編輯：陳健婷