【中小企教室】API建防禦設施　應對電郵攻擊

網絡安全隱患持續，網絡犯罪分子透過發動電郵攻擊而進行的詐騙活動激增。不過中小企往往面對資源不足的情況，又可以如何有效部署應對方案？

雲端安全解決方案供應商Barracuda Networks亞太區副總裁James Forbes-May指出，針對最常見的電郵攻擊，企業應提供培訓以提高員工的安全意識，確保員工能夠識別不安全的電郵，遇到攻擊亦能及時向lT滙報。

不過亦需留意，大量的舉報或會對資源緊絀的lT團隊造成壓力。根據其研究顯示，企業只需提供兩次相關的安全意識培訓，便可提升員工舉報惡意電郵的準確性達73%。

他又建議，中小企可部署電郵閘道解決方案，使用以APl建立的電郵收件防禦設施，以截取複雜性較高的電郵攻擊。

▲ Barracuda Networks亞太區副總裁James Forbes-May表示，企業必須部署電郵防禦解決方案及資安應變措施，其中全面的備份和數據修復解決方案至關重要。（受訪者提供圖片）

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在疫情影響下，他預計醫療保健及公共服務如公用事業及政府部門由於資源被攤薄，因此會受到較大的安全威脅。

Barracuda日前就電郵攻擊的資安應變措施發表最新報告，指出妥善處理越過網絡安全系統而進入收件箱的惡意電郵，與攔截威脅同樣重要。而惡意電郵在被刪除前，即是由攻擊電郵進入用戶收件箱到被IT團隊發現，或由用戶舉報並修復：

整個過程平均需要3天半的時間

即可在收件箱中停留超過83個小時

全面備份+數據修復 最重要

James Forbes-May接受本報訪問稱，2021年下半年的營運環境仍然充滿挑戰和不確定性，企業員工亦繼續成為黑客主要的攻擊目標。除了預計醫療保健及公共服務將受到較大的安全威脅，其早前研究亦顯示，60%的香港lT決策者指其企業曾受過勒索軟件攻擊，以零售及飲食業首當其衝。

其中以零售、飲食和消閒（72%）、資訊科技和電信（65%）、及金融（63%）成首3位最受影響的行業

疫情加速不同行業的數碼轉型，他指出，這些行業擁有大量客戶數據、敏感資訊和網頁流量，因而更容易成為網絡攻擊目標。黑客會透過簡單的攻擊手法，例如魚叉式網絡釣魚、電郵詐騙散播惡意和勒索程式等入侵企業網絡。他認為，企業必須部署電郵防禦解決方案和資安應變措施，其中全面的備份和數據修復解決方案至關重要。

對於在疫情下採取遙距工作措施的企業，他指出，必須訂定清晰的程序和政策，以便管理大量的遙距工作員工及其企業數據存取權限。

另隨着更多服務遷移雲端上應用，他建議lT團隊需了解上傳至公共雲端的資產和服務的合規情況和要求，以及其衍生的網絡安全威脅和資訊私隱安全問題，落實加強資安部署和合規管理。

記者：張寶燕