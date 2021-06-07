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【消費優惠】黃埔天地6月推消費獎賞　現金券回贈高達25%

商業 19:24 2021/06/07

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黃埔天地將於6月12日至6月27日，逢週末及假日舉行《消費獎賞迎夏日》，現金券回贈高達25%。（黃埔天地提供圖片）

黃埔天地將於6月12日至6月27日，逢週末及假日舉行《消費獎賞迎夏日》，送出多款指定商戶之現金券回贈顧客，當中匯集美食、時裝、潮流飾物、美容及美甲等，回贈高達25%。

【商場活動】馬鞍山MOSTown將設巨型運動電競競技場　完成挑戰贏現金券（多圖）

【PS5】PS5再開賣　一文看清官網及6大零售商抽籤方法

黃埔天地貴賓優惠卡會員於推廣期內，於商場最多兩間商舖以電子貨幣合共消費滿指定金額，憑最多兩組即日或前一日之電子貨幣付款存根及對應商戶同日之機印發票(6月11日、18日及25日除外)，即可換領指定商戶現金券。

顧客只需最低消費滿$300即可獲贈$50指定零售商戶現金券；消費滿$600可獲贈$50零售商戶現金券及$50 美容及美甲商戶現金券各1張；消費滿$1,000更可獲贈總值$250指定商戶現金券，即現金券回贈高達25%。

想即時成為貴賓優惠卡會員參加獎賞活動，只需憑黃埔天地最多兩間不同商舖合共消費滿$300或以上發票 (其中一張必須為飲食商戶及每張發票須為$100或以上)，下載黃埔天地智能電話應用程式並填妥相關資料後，即可免費申請電子版貴賓優惠卡乙張。

【PayMe】PayMe推環滙商戶食買玩優惠　Häagen-Dazs、Nike有份

責任編輯：朱悅瀅

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