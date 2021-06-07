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樓市大旺　新盤極速清　陳茂波︰市場以用家為主　供款能力強

股樓投資 19:33 2021/06/07

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樓市自年初以來節節向上，一二手樓價頻現破頂。財政司司長陳茂波出席財經事務委員會時表示，樓市交投量及價格上升，截至5月，今年住宅成交量平均每月6,500宗，首季樓價亦升3%，而今年4月份樓價指數較2019年5月的歷史高位僅低2%。他又指出，市民供樓負擔比率達約73%，對比往年平均數據顯著提高。

有議員問及目前是否毋須採取其他措施干預樓市，陳茂波認為，樓價走勢受多方面因素影響，包括經濟市場、就業市場、供求比例等，現時本港市民按揭供款能力仍強，買樓人士除了要付相當首期外，亦要進行壓力測試，故供款能力處於安全水平。

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此外，有議員關注資金流入樓市而非實體經濟，陳茂波亦回應，根據統計數字，目前入市置業的買家以用家為主，短期內市場上無顯著炒賣現象。他指，估計未來三至四年一手總供應量將維持在9.3萬個的高水平，2021至2025年期間私人住宅單位平均每年落成逾1.8萬個，未來數年供應量不少，呼籲市民置業要量力而為。

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撰文 : 謝昕蕎

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