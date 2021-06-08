英女批中資參與重建項目 被市政府停職

中國的海外投資日益增加，但隨之而來的質疑聲浪亦不少。英國一名女圖書館職員因為對中資公司參與重建項目提出質疑及批評，竟遭到市政府停職處分，被指控損毀市政府的名聲。

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在大曼徹斯特威根（Wigan）的一所圖書館工作已34年的奧伯恩（Maureen O'Bern），早前發文質疑當地的一個商場重建計劃中，吸納中資國企北京建工建設國際（Beijing Construction Engineering Group International）加入，並點明對中國的人權問題有疑慮，擔憂中資國企會利用投資發揮影響力。奧伯恩表明希望重建計劃可以實行，但希望市政府可以釋除民眾對中資國企參與的疑慮，並貫徹被迫害民眾的支持，不要與有人權爭議的國家及公司合作。

隨後有人向市政府投訴奧伯恩的文章，市政府以損毀名聲為由，決定將奧伯恩暫時停職，接受進一步調查。奧伯恩在工作期間接獲通知，並被即時護送離開工作34年的圖書館。奧伯恩對此感到非常傷心，認為自己並非製造麻煩，亦了解根據僱用合同，她不能夠在網上公開批評市政府，只是今次感到必須發聲。奧伯恩亦批評市政府，指控對方的舉動損害言論自由。

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威根市政府早於去年12月已提交重建方案，以發展商Cityheart為主要合作對象，北京建工建設國際為承包商，建立當地一個大型地產發展項目。方案公眾諮詢期在上周到期，並預計在本月底提交正式申請。

責任編輯：吳漢培