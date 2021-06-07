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【美國加息】4萬億基建計劃刺激通脹 耶倫指加息對社會有額外好處

股樓投資 19:40 2021/06/07

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曾任聯儲局主席的耶倫（Janet Yellen）上任美國財長後，多次發表對通脹及利率的建議。她周日（6日）接受外媒訪問時指出，總統拜登（Joe Biden）推出的4萬億基建推動通脹及加息是可以接受的。

【美股焦點】電動卡車製造商Workhorse成散戶新寵　三日內累升近六成

耶倫表示，如經濟走向輕微高息的環境，對社會及聯儲局而言是額外好處。她解釋，我們一直應對通脹太低的問題，而現時的利息放諸過去十年實在太低。她又指市場希望重回正常經濟環境，因此如果能稍為改善過份低息的情況，對市場來說並非壞事，而是好事。

據聯儲局最新說法，局方只會在達至全民就業及長期2%通脹率有「實質性的進一步發展」（substantial further progress）時，才會開始縮減1200億美元的資產購買計劃。

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撰文 : 林展鋒

基建 耶倫 經濟 拜登 加息 美國聯儲局 美國 通脹 美元

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