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【WWDC21預告】iOS 15、iPadOS 15將有何更新？附WWDC 2021收看方法

科技 18:55 2021/06/07

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蘋果（Apple）WWDC21全球開發者大會將在香港時間6月8日凌晨1點舉行，按照蘋果往例，WWDC大會將揭曉包括iOS 15、iPadOS 15、tvOS 15、macOS 12、watchOS 8等作業系統的全新面貌與功能。現在就綜合外媒消息，預告一下WWDC21將有何傳聞重點！

新MacBook Pro

雖然WWDC向來以發表新軟件為主，但據知名爆料達人Jon Prosser指出，蘋果將於今年WWDC推出新MacBook Pro。而該新MacBook Pro將搭載新一代「M1X」或「M2」芯片，提供14吋及16吋機型，最快下半年上市。

規格方面，新MacBook Pro傳將移除Touch Bar，導入MagSafe充電、HDMI接口、SD讀卡槽等，散熱系統將重新設計，外觀則可能推出多種新色。

iOS 15

據指iOS 15的通知橫幅經過重新設計，私隱方面也將更加嚴格。其中據《彭博》記者Mark Gurman透露，私隱方面將有新控制頁面，讓用戶清楚知道各App如何使用用戶的資訊。通知方面，將允許用戶設置狀態，如睡眠、工作、開車中等模式，並隨著各種模式有不同的變化；橫幅採用新介面設計，強調自動回覆功能。

此外，iOS 15將會針對地圖、iMessage、Safari及健康相關功能推出重大更新，例如在「健康」App新增「食物追蹤」功能，提供用戶所吃食物的營養細節及卡路里追蹤，iMessage增強社交功能等。

iPadOS 15

可能增設新的多任務系統，讓同時進行多App操作變得更容易。以及對對Xcode和Final Cut Pro等專業App的支持等。

WWDC 2021收看方法

今次WWDC 2021將可於蘋果美國官網Apple Events網頁Apple Developer網頁收看，同時透過官方YouTube頻道進行直播。

【WWDC21】蘋果App Store去年銷售額近5萬億　增長達24%

【iPad無線充電】傳iPad Pro換走鋁金屬機背　加入無線充電功能

【蘋果充電器】iPhone 12不附充電器　巴西法院判蘋果敗訴

責任編輯：張寶燕

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