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【共享辦公室】WeWork推全新一日會籍　滿足港企對靈活辦公空間需求

商業 18:43 2021/06/07

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共享辦公室營運商WeWork今天（7日）宣布，於香港推出全新 「WeWork Day Pass」一日會籍。（WeWork提供圖片）

疫情下不少中小企實踐混合辦公模式，共享辦公室營運商WeWork今天（7日）宣布，於香港推出全新 「WeWork Day Pass」一日會籍，收費為每日300元，以支持港企持續發展和實現其願景。即日起至2021年8月31日期間，更可享50%折扣優惠，即每日只需150元。

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一日會籍具彈性，讓會員於星期一至五上午9 時至下午6時（公眾假期除外），到任何一個位於香港島或九龍區的WeWork靈活辦公空間，以即用即付方式享用流動辦公桌、高速Wi-Fi網絡，以及公共設施帶來的便利。會員亦可以額外付費，使用商務級打印服務、按小時租用會議室，或其他辦公空間服務。
 
WeWork香港及台灣區總監梁君靖表示，越來越多公司正重新思考未來工作模式和辦公室覆蓋網絡的策略，而靈活性已成為企業的關鍵考慮。WeWork了解到企業對靈活辦公空間的新需求及掌握市場潛力，深信新推出的「WeWork Day Pass」一日會籍，讓企業能靈活地實踐其混合辦公模式或專屬辦公方式，以支援其員工和業務的持續發展。

【疫市營商】香港百店助港商拓電商業務　1個月內創600萬元人民幣銷售額

責任編輯：朱悅瀅

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