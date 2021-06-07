  • 28°C
香港時間 : 2021607日 (一) 23:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】最新民調指民眾信心增加 半數認為會如期舉行

環球社會熱點 19:04 2021/06/07

分享：

距離東京奧運開幕不足50日，日本最新民調發現，過半日本民眾相信東京奧運會如期舉行，是1年以來最高水平。結果顯示，有逾2成日本民眾希望東京奧運會在沒有觀眾情況下舉行。日本媒體指，結果或受日本近日新冠疫情放緩所致。

澳洲壘球隊抵達日本 首批東京奧運外國選手入境 【下一頁】

日本媒體《讀賣新聞》（Yomiuri Shimbun）於本月4日至6日，電話訪問1,017名日本民眾。機構周一（7日）公布結果，發現一半民眾贊成今年夏天如期舉辦東京奧運，反對比率則有48%。《讀賣新聞》5月上旬曾進行同樣調查，當時結果顯示有59%民眾希望取消東京奧運，僅得39%民眾希望如期舉行。另外，日本新聞網（TBS）同日調查發現，44%受訪者支持今年夏天舉辦奧運。多個數據顯示，日本民眾對如期舉辦奧運信心，上升至1年多以來高位。不過，調查未有包括延遲這選項。

在預期觀眾人數方面，有26%受訪者向《讀賣新聞》表示，希望東京奧運在沒有觀眾入場情況下舉行，而24%民眾則希望設有入場觀眾上限，允許部分粉絲入場支持運動員。對於5月調查結果，2組數字皆有增加。當時23%受訪者希望沒有觀眾入場，而16%民眾希望一定數目觀眾能親身觀賽。據悉，日本政府將於本月內公布相關決定。

日本擬允東京奧運現場觀賽 限制多多料吸引力大減 【下一頁】

日媒指是次調查期間，日本國內新冠感染率正逐步下降，支持率上升或受此影響。雖然包括東京內等多個地區仍採取緊急措施，日本政府亦正在加快疫苗接種速度，但日本目前完成2劑疫苗接種人口比例僅得3%。另外，日本奧委會會計部長森谷靖周一早上約9時半，在東京地鐵站跳軌。警方證實，他送院搶救後不治身亡，判斷事件為自殺。

責任編輯：李俊儀

相關文章

日本擬夏季推疫苗護照 圖促進商務旅遊恢復經濟
今日
日本擬夏季推疫苗護照 圖促進商務旅遊恢復經濟
日本男性最多可獲4周侍產假 望減慢少子化
2021/06/03
日本男性最多可獲4周侍產假 望減慢少子化
【新冠疫苗】日本6人打錯針 一次打多5劑
2021/06/03
【新冠疫苗】日本6人打錯針 一次打多5劑
日本首次發現突變病毒株 或減低疫苗效果
2021/06/02
日本首次發現突變病毒株 或減低疫苗效果
【新冠疫苗】日本開放企業及大學接種 隨時再加速
2021/06/01
【新冠疫苗】日本開放企業及大學接種 隨時再加速

你可能感興趣

日本擬夏季推疫苗護照 圖促進商務旅遊恢復經濟
今日 13:30
日本擬夏季推疫苗護照 圖促進商務旅遊恢復經濟
日本男性最多可獲4周侍產假 望減慢少子化
17:26 2021/06/03
日本男性最多可獲4周侍產假 望減慢少子化
【新冠疫苗】日本6人打錯針 一次打多5劑
10:11 2021/06/03
【新冠疫苗】日本6人打錯針 一次打多5劑
運動 疫情 日本 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 奧運會 東京 疫苗 運動 媒體

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月07日 時間23:00）

下一篇文章

西班牙重開旅遊業 准已打新冠疫苗旅客入境
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月07日 時間23:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月07日 時間23:00）
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
英國擬將香港列入免隔離入境名單
英國擬將香港列入免隔離入境名單
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵