【買樓理財】2006年大膽投資天水圍　100萬購嘉湖山莊三房單位　現帳面勁賺5倍

買樓投資最重要是地點，在過去十數年，新界西北升值潛力驚人。中原地產伍耀祖說，樓市持續向好，剛需購買力積極入市，以剛過去周末為例，天水圍嘉湖山莊共錄3宗成交，包括麗湖居6座低層H室，實用面積550平方呎，三房間隔，向東北，以600萬元交吉易手，實用呎價10,909元。值得留意的是，原業主於2006年12月，僅以100萬元買入上述單位，持貨14年半，現帳面勁賺500萬元，物業期內升值5倍。

翻查近期成交，不少業主皆於2006年置業，但樓價升幅不及上述嘉湖山莊單位。舉例說，調景嶺都會駅2座高層B室，實用面積678平方呎，三房套加儲物房間隔，向南海景，近期以1,210萬元易手，實用呎價17,847元。據了解，原業主於2006年以368萬元購入物業，現賬面賺842萬元，物業期內升值逾2.2倍。

就算是港島樓，升幅也不及上述嘉湖山莊單位。利嘉閣雷敏儀說，堅尼地城翰林軒1座中層C室，實用面積464平方呎，兩房間隔，望開揚海景及市區景，早前以1,100萬元易手，實用呎價約23,707元。 據悉，原業主於2006年9月，以約325萬元購入上述單位，持貨約14年，現帳面賺約775萬元，物業期內升值約2.4倍。

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