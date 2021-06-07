【內地經濟】景順：出口放緩或對GDP增速帶來壓力　需要消費者不再「勒住錢包」

內地5月出口按年升27.9%遜預期，景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭表示，由於全球疫情確診人數開始下降、疫苗逐步推出及家庭開始消費於消費者服務和體驗，中國的出口增長很有可能在未來幾個月繼續放緩。

趙耀庭指，受個人防護裝備 （PPE） 和遠程工作或學習電子產品的需求帶動，中國的製造業和出口可能已在首季到達高峰。由於加快接種疫苗的計劃減少了相關需求，出口轉弱不足為奇。

他認為，進口總額可能因全球大宗商品價格上漲而上升，令國內企業希望提早補庫存。中國從美國的進口額按年增加了40.6%，這代表北京繼續嘗試及履行與美國的第一階段貿易協議。

趙耀庭指出，出口增速放緩可能對中國下半年的GDP增長帶來阻力，為了應對這種下行壓力，政府需要中國消費者提高消費，但迄今為止消費者依然抗拒消費。如果出口繼續放緩而消費者也繼續勒住錢包，中國政府仍然有不同工具去推動經濟發展，但最壞情況下，政府可能會延遲他們減少碳排放的計劃或放寬現行對於房地產行業的調控政策，而兩者都是政府不願做的。

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編輯：區嘉俊