【新股IPO】內地加強監管科技巨頭本港IPO市場降溫 本季新股上市數目近金融海嘯後最少
市場走弱，加上內地加強監管科技巨頭，令市場情緒降溫，香港新股上市步伐接近全球金融危機以後最慢。根據彭博數據，第二季度至今只有7家公司上市，邁向2009年以來最低。第二季的低迷表現，與去年或是今年年初的上市潮形成鮮明對比。
除了新股數目減少，新股首日表現也不佳。數據顯示，5月上市的新股首日平均表現為15個月來最差，其中包括倉儲配送公司京東物流 （02618） 和物業管理公司中原建業 （09982） 。
分析指出，中國對阿里巴巴 （09988） 開出了創紀錄罰款，並責令中國34家最大的科技公司糾正反競爭的商業行為。這使得一些公司對上市更加謹慎，投資者則擔心監管機構的進一步行動。 投資者不再願意為某些公司支付高昂的估值，另外由於政府的干預，一些發行人將不得不下調其估值倍數。
騰訊 （00700） 、阿里巴巴和美團 （03690） 的市值已從4個月前的高點減少逾4000億美元。香港股市今年早些時候進入技術性調整，進一步拖累估值。2月份見頂以來，恒指是全球表現最差的指數之一。今年港股市場集資金額僅到去年一半水平。
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編輯：吳敏芳