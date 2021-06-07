【疫苗優惠】英皇抽獎送兩萬張戲飛 八月底前接種兩劑疫苗可參與

▲ 英皇抽獎送兩萬張戲飛 八月底前接種兩劑疫苗可參與

英皇集團宣布，為響應商界齊心協力鼓勵市民接種疫苗，旗下英皇戲院將送出20000張戲票，以鼓勵市民積極接種疫苗。20000張英皇戲院戲票將贈予香港總商會，以抽獎形式送出，於全港英皇戲院通用。

各界有哪些疫苗接種獎賞與優惠？一文話你知【下一頁】

凡於2021年8月31日或之前年滿18歲，並在香港完成接種兩劑新冠疫苗的香港身份證持有人，包括英皇集團員工，均可參加是次英皇集團戲票大抽獎，詳情及相關條款及細則將稍後公佈。

另外，為更有效保障旗下員工健康及鼓勵同事保護自己、家人及社區，英皇為完成接種疫苗的員工提供額外兩天疫苗假期，及每位獲港幣3000元旗下業務購物消費禮券以作感謝，集團亦積極籌備員工外展接種服務。

邊間企業有打針假或打針獎賞？【下一頁】

英皇表示，香港疫情有望好轉，希望通過提供獎勵活動，聯同社會各界力量，鼓勵廣大市民接種疫苗，共同努力保障香港市民健康，期望經濟得以加快復甦。

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記者：梁安琪