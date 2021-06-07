【印度疫情】單日確診創兩個月新低 多市開始部分解封

印度新冠肺炎疫情有所緩和，當地單日新增逾10萬宗新冠肺炎確診，創兩個月以來新低。印度主要城市如首都新德里、商業城市孟買所在的馬哈拉施特拉邦等，於周一（7日）起放寬封鎖措施，包括重開部分商店及辦公室，但限制人流上限。

印度新娘婚禮猝死 新郎改娶細妹完婚 【下一頁】

印度單日新增逾10萬宗新冠肺炎確診個案，創自4月6日以來新低，當地至今累積2,890萬宗感染病例。當地單日再多2,427名患者死亡，累積死亡人數為349,186人。

印度政府宣布於周一（7日）起，放寬主要城市防疫封鎖指施，重啟部分經濟活動。其中首都新德里容許當地商店分別在每月的單數及雙數日輪流營業，以限制人流，同時放寬辦公室及地鐵容納人數上限。而禁止堂食及繼續暫停開放戲院及健身室等措施則仍然維持。

奶奶染疫擁抱新抱播毒 只因不滿被隔離 【下一頁】

此外，印度金融中心孟買所在的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra），當局容許企業延長營業至下午時間，員工數量減半，同時重開健身室、髮型屋、水療中心，但戲院及商場則仍然關閉。

為加快遏止新冠肺炎疫情，印度馬不停蹄為國民接種新冠疫苗，但當地9.5億名成年人當中，只有不足5%人已接種兩劑疫苗，接種進度緩慢。

責任編輯：郭麗明