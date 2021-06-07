▲ 【HSBC滙豐】祈耀年：廖宜建與Rosha均是資深銀行家 兩人協力更符合滙豐拓展亞洲策略

HSBC滙豐 （00005） 亞太區行政總裁職位一分為二，由廖宜建及Surendra Rosha接任。集團行政總裁祈耀年（noel quinn）表示，廖宜建及Surendra Rosha均在香港、中國及亞洲不同地方有豐富的管理經驗，基於亞太區增長機遇龐大，集團亦承諾在區內作出重大投資，因此由兩人協力管理亞太區會更適合，強調兩人均是非常優秀的人才，沒有必要與王冬勝作比例。

王冬勝致亞洲全體員工信，詳見【下一頁】

廖宜建曾任滙豐中國行長兼行政總裁，接任現職位前為滙豐亞太區環球銀行業務主管，Rosha此前為滙豐印度行政總裁，曾駐港領導亞太區機構銷售團隊。祈耀年稱，兩人均為資深銀行家，而且相識多年，相信兩人可以負責執行集團早前定下的策略。

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王冬勝退休後，會出任上海滙豐的非執行主席。祈耀年指，王冬勝的人才脈絡，助集團擴大亞洲業務，相信他出任新職位後，憑藉其指引及智慧可助集團繼續拓展，目前集團沒有為員工硬性定下退休年齡，王冬勝未來會繼續居於山頂中峽道19號滙豐銀行「大班屋」。

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