【蘋果WWDC】預計推出iOS 15、iPad OS 15更新　傳Macbook Pro 14吋亮相？

蘋果（美：AAPL）WWDC 2021將於本港時間周二（8日）凌晨1時舉行，預計將推出iOS 15、iPad OS 15等全新系統和產品。由於新冠疫情的影響，蘋果繼續選擇在線上舉行WWDC 2021。

今年WWDC最大焦點之一或是iPhone的iOS 15，迎來多項重要更新，據外媒報道，iOS 15會在隱私功能有所更新，向用戶顯示甚麼應用程式正在悄悄收集數據。在通知方面，將允許用戶設置狀態，如睡眠、工作、開車中等模式，讓通知隨不同模式有不同變化。另外，鎖屏今年亦將重新設計。

據報道，蘋果也在致力改變iMessage，指其長期目標是使iMessage更像一個社交網絡，類似於Facebook（美：FB）旗下的Whatsapp。

iPad OS 15或加強對專業應用的支持

在此前發布大會推出安裝了M1芯片的新款iPad Pro後，今年6月WWDC 2021亦可能發布iPad OS 15的重大更新，外媒猜測，潛在變化可能包括對專業應用的支持，如Xcode和Final Cut Pro等，亦可能允許用戶將iPad主屏幕的小工具放置在任何地方，及採取新設計，令用戶更容易同時操作多個App。

雖然蘋果通常在WWDC 2021發布軟件更新，但硬件新產品的可能性亦不可抹殺，例如，在2019年蘋果便推出了Mac Pro和Pro Display XDR專業顯示器。上周已有媒體報道，蘋果可能在WWDC 2021上推出新款MacBook Pro，並帶來14英寸和16英寸顯示屏尺寸的新設計，內置M1X新芯片。

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編輯：區嘉俊