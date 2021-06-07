  • 28°C
香港時間 : 2021607日 (一) 23:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果WWDC】預計推出iOS 15、iPad OS 15更新　傳Macbook Pro 14吋亮相？

股市 18:01 2021/06/07

分享：

蘋果（美：AAPL）WWDC 2021將於本港時間周二（8日）凌晨1時舉行，預計將推出iOS 15、iPad OS 15等全新系統和產品。由於新冠疫情的影響，蘋果繼續選擇在線上舉行WWDC 2021。

今年WWDC最大焦點之一或是iPhone的iOS 15，迎來多項重要更新，據外媒報道，iOS 15會在隱私功能有所更新，向用戶顯示甚麼應用程式正在悄悄收集數據。在通知方面，將允許用戶設置狀態，如睡眠、工作、開車中等模式，讓通知隨不同模式有不同變化。另外，鎖屏今年亦將重新設計。

據報道，蘋果也在致力改變iMessage，指其長期目標是使iMessage更像一個社交網絡，類似於Facebook（美：FB）旗下的Whatsapp。

iPad OS 15或加強對專業應用的支持

在此前發布大會推出安裝了M1芯片的新款iPad Pro後，今年6月WWDC 2021亦可能發布iPad OS 15的重大更新，外媒猜測，潛在變化可能包括對專業應用的支持，如Xcode和Final Cut Pro等，亦可能允許用戶將iPad主屏幕的小工具放置在任何地方，及採取新設計，令用戶更容易同時操作多個App。

雖然蘋果通常在WWDC 2021發布軟件更新，但硬件新產品的可能性亦不可抹殺，例如，在2019年蘋果便推出了Mac Pro和Pro Display XDR專業顯示器。上周已有媒體報道，蘋果可能在WWDC 2021上推出新款MacBook Pro，並帶來14英寸和16英寸顯示屏尺寸的新設計，內置M1X新芯片。

相關文章：【Tesla】Model S Plaid本周交車　馬斯克︰取消Plaid+車型、Plaid已夠好

【美股期貨】道指期貨升4點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）

編輯：區嘉俊

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） iPad Pro MacBook 晶片 iPad 媒體 Facebook（美：FB） 硬件 設計
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）