【二手破頂潮】都會駅呎價破頂直逼2萬　業主7年賺近七成

將軍澳區二手交投旺，中原地產將軍澳都會駅第二分行高級分區營業董事伍錦基表示，調景嶺都會駅有單位錄呎價破頂成交，實用呎價直逼2萬元。

成交單位為2座高層G室，實用面積476平方呎，採兩房間隔，座向東方，可享海景。單位今年2月開價980萬元，約4個月內累減42萬元，最近以938萬元沽出，實用呎價19,706元，創屋苑分層戶呎價新高。

代理指，上址原業主於2013年11月以558萬元購入單位，持貨逾7年，現轉手賬面獲利380萬元離場，單位升值68%。

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此外，都會駅另有業主沽貨帳面賺逾800萬元。成交單位為2座高層B室，實用面積678呎，三房套房加儲物房間隔，向南海景。單位以1,210萬元沽出，實用呎價17,847元。據了解，原業主於2006年以368萬元入市物業，現沽貨賬面大幅獲利842萬元，單位15年間升值逾2.2倍。

據了解，都會駅本月至今暫錄約6宗成交，平均實用呎價17,898元。

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