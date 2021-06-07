【無人駕駛】京東物流及百度助廣州抗疫 內地科企「無人車」技術成熟

近月廣東省疫情反覆，有關當局實施封閉措施，因此居民的生活所需物資配給備受關注。有內地科技企業派出無人車、無人機等科技產品，運送物資到廣州，協助抗疫，當中包括百度集團（09888）及京東物流（02618），再一次展現內地科企在無人車領域上的成熟技術。

京東物流公布，首批智能快遞車已抵達廣州，將優先滿足荔灣區廣鋼新城14個社區的物資保障和寄遞需求，目前已與相應配送站點進行運輸路綫的規劃和技術調試。去年武漢及石家莊爆發疫情，公司曾派出智能快遞車到當地協助運送包裹，其中在武漢往返行駛總里程超過6,800公里，運送約1.3萬件包裹。公司指，目前自家研發的L4級智能快遞車能在不需要人工干預情況下，可完成自主行駛、智能避障、識別紅綠燈、智能取貨，滿足消費者需求。

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百度亦指，百度Apollo已經調配了載重500公斤的物流配送無人車、熟食配送無人車、載重1噸的阿波龍，載重2噸的Robobus、共享無人車（Robotaxi）等五種車型趕赴抗疫前綫，支持荔灣區隔離區的物資配送。

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記者：郭秀慧