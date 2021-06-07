【大行點睇】麥格理料明年聯想PC均價受壓 削目標價逾三成 評級降至中性

麥格理發表研究報告指，預計明年聯想集團（00992）的個人電腦均價受壓，故將其目標價由14.25元下調至9.18元，並將評級由跑羸大市降至中性。聯想集團全日無升跌，收報9.15元，成交4.8億元。

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該行認為，聯想今年的個人電腦出貨量將按年增18%，而受惠於個人電腦的均價上揚，其毛利率將會提升。惟因晶片短缺，料出貨量將受到影響。

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麥格理指出，去年個人電腦的出貨量按年增13%，並料今年會再增18%。該行預期，經歷兩年的強勁增長後，加上晶片短缺問題得以改善，料個人電腦均價會面對下行壓力。故將聯想明年的電腦出貨量預期由8600萬台降至8000萬台。

大行目標價一覽：

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