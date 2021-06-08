凡爾賽宮開設酒店 1.6萬可體驗法國宮廷生活

▲ 凡爾賽宮酒店一共設有14間客房，遊客以1,700歐元（約1.6萬港元）就可體驗法國宮廷生活。

新冠肺炎疫情持續已超過一年，不少人都憧憬可到外地旅行。法國凡爾賽宮將部分宮殿改建成酒店，酒店於上周正式開業。凡爾賽宮酒店一共設有14間客房，遊客以1,700歐元（約1.6萬港元），就可在有著340年歷史的酒店内體驗法國宮廷生活。

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凡爾賽宮（Château de Versailles）每年都會吸引過千萬遊客到訪，對於不少遊客而言，入住凡爾賽宮内的Le Grand Contrôle酒店也許會是一次難得的體驗。

入住凡爾賽宮内的Le Grand Contrôle酒店有幾特別？

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酒店坐落於凡爾賽宮3座相連的歷史建築内，由連鎖酒店品牌Airelles負責營運。酒店内共有14間豪華客房及套房，並設15米室內游泳池和水療中心等設施。

凡爾賽宮有著數百年歷史，過往曾有多位歷史名人入住。酒店也刻意選擇14個與凡爾賽宮有緊密聯繫的歷史名人，來命名14間酒店客房，包括曾任法國國王路易十四財務總監的政治家內克爾（Jacques Necker），以及他的女兒、小說家德斯塔埃爾夫人（Madame de Stael）。

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酒店内也設有高級餐廳，並由名廚迪卡斯（Alain Ducasse）主理。餐廳的菜單靈感是來自路易十四曾享用的國王級宮廷料理，以及瑪麗王后（Marie Antoinette）享用過的下午茶。

另外，入住酒店的賓客也可享有私人管家等多項特殊禮遇。凡爾賽宮關門後，賓客更可獲特別安排私人參觀鏡廳 (Hall of Mirrors)，在沒有其他遊客的情況下感受凡爾賽宮的奢華。

酒店也會安排一系列獨家體驗服務，安排賓客乘坐船隻和高爾夫球車探索部分遊客止步的凡爾賽宮景點。

責任編輯：鄭錦玲