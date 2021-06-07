澳洲騙案損失創新高逾51億 醫療詐騙金額增20倍

新冠肺炎疫情去年席捲全球，相關騙案亦同時遍布全球。澳洲有機構綜合多方數據指，去年澳洲因詐騙損失金額達8.51億澳元（約51.1億港元），創澳洲史上最高紀錄。有關機構表示，騙徒去年利用新冠疫情詐騙，醫療詐騙金額按年增加20倍。報告指，投資騙局造成損失最大，達3.28億澳元（約19.7億港元）。

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澳洲競爭和消費者委員會（Australian Competition and Consumer Commission，簡稱ACCC）綜合政府、旗下機構、金融中介機構及10家銀行數據，並參考逾44.4萬份報案後，發表《有針對詐騙報告》（Targeting Scams report）指，去年全澳洲因詐騙損失金額達8.51億澳元（ 約51.1億港元），創下史上最高紀錄。

其中健康及醫療相關的詐騙金額逾390萬澳元（約2,344萬港元），按年增加逾20倍。ACCC副主席Delia Rickard 表示，騙徒在2020年間用疫情詐騙及利用各行各業人士達到目的。詐騙形式方面，利用威脅的詐騙金額增加178%，達1,180萬澳元（約7,094萬港元）。利用遠程訪問網絡詐騙的損失金額則超過840萬澳元（約5,051萬港元）。

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整體而言，投資騙局造成的損失最大，達3.28億澳元（約19.7億港元），佔總數3分之1。其次是戀愛詐騙類，被騙金額達1.31億澳元（約7.88億港元）。第3為支付相關的詐騙，導致1.28億澳元損失（約7.7億港元）。機構特別指出，釣魚詐騙於疫情期間十分猖獗，去年錄得逾4.4萬份網絡釣魚騙案，上升75%。

責任編輯：李俊儀