【有相睇】高層向東南　遠望貨櫃碼頭海景　買家追價26萬　業主先肯賣

樓市愈來愈旺，買家為了購得心儀單位，往往只能追價入市。利嘉閣陳志傑說，葵涌月海灣2座高層B室，實用面積412平方呎，兩房間隔，向東南，開揚遠望海景，早前以706萬元易手，實用呎價約17,136元。

他續說，買家想在同區搵盤，但不想要樓齡太大的屋苑，最終見月海灣景觀開揚、環境舒適，加上上述單位位於高層，向東南，內籠又企理，故出手與業主議價，最初出價680萬元被拒，及後追加26萬元，終以706萬元達成交易。從代理提供的相片可見，單位景觀開揚，遠挑昂船洲大橋景，而且單位裝修企理。

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據了解，原業主於2007年10月，以約206.8萬元購入上述單位，持貨近14年，現轉手帳面賺約499.2萬元，物業期內升值約2.4倍。代理續說，上述為月海灣6月至今首宗成交，而屋苑現時不足10個單位放盤。

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