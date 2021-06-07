【疫苗優惠】煤氣8月至9月辦5次抽獎送300萬元獎賞　特別大獎為1萬元購物禮券

煤氣 （00003） 宣布推出疫苗推廣活動，送出總值300萬元獎賞。煤氣公司將以幸運大抽獎的形式，送出50個特別大獎，每名幸運兒可獲得價值1萬元的購物禮券，另設價值1,000元購物禮券予2,500名幸運兒。煤氣會在今年8月至9月内，分5次進行抽獎。

恒地6至9月辦6次抽獎送逾千萬元，看【下一頁】

凡於今年9月中前完成接種一劑或已接種兩劑新冠疫苗、年滿18歲並持有香港身份證的人士，即可登記參加。相關詳情及條款細則將於稍後再作公布。

得獎者可以在煤氣客戶中心、煤氣烹飪中心、煤氣Flame餐廳，以及好氣Fun使用購物禮券。

煤氣公司常務董事陳永堅表示，期望透過推出獎賞活動，協助提高香港的疫苗接種率，同心抗疫。煤氣員工接種疫苗後可回家休息，而公司也特別為他們提供「疫苗假期」，讓完成接種兩劑疫苗的員工享有一天有薪特別假期。

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編輯：袁諾曦