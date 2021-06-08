【汽車銷售】比亞迪升逾半成5月銷量按年升逾45%　吉利銷量跌12%仍升逾3%

▲ 一文看清車企5月銷售表現

車股公布5月份銷售數據。吉利汽車 （00175） 今年5月包括領克品牌在內的汽車銷量為9.6萬部，按年減少12%，較4月份的銷量減少4%，當中6284部新能源和電氣化汽車，按年增加15.5%。至於比亞迪 （01211） ，5月銷量約4.6萬部，按年升45.5%，產量為約4.9萬部，按年升53.4%。

比亞迪股價今早造好，開市10分鐘已升近4%，最新報4.6元，盤中高見198.9元，創1個月高，成交額3.4億元；吉利銷售雖然下跌，但現仍升3.1%，最新報21.75元，成交額3.9億元。

比亞迪5月新能源汽車銷量按年升189.6%至3.28萬部，產量升174%至3.19萬部；但燃油汽車則跌34%至1.3萬部。首5個月計，比亞迪銷量為約19.6萬部，按年升56.7%，當中新能源汽車銷量升143%至11.3萬部，燃油汽車微升5.2%至7.8萬部。

吉利首5個月銷量按年升26%

吉利指，5月在中國市場的總銷量為約8.58萬部，按年減少19%；出口量為約1萬部，按年增長超過兩倍。

吉利首5個月總銷量達53萬部，按年增加26%，達至公司今年全年銷售目標153萬部的35%，該數字較去年同期增長5個百分點。

吉利5月份合共銷售3.66萬部轎車，約5.8萬部運動型多用途車，以及1567部多用途汽車。另外，領克品牌的汽車總銷量為1.8萬部，按年增長約39%。

吉利周一（7日）收跌5.2%，報21.1元，成交27.78億。比亞迪收報189.7元，跌1.2%，成交約26.3億元。

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記者：梁安琪