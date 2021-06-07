【網民熱話】裝修後怕師傅偷配鎖匙 應該換鎖？ 網民： 驚唔驚換鎖師傅會出去再配一條？

無論是搬屋，買樓還是租樓，總會有一天需要裝修。有人喜歡找師傳幫忙，亦有人愛自己動手。找師傳的話就引伸出不少問題，例如手工不好、被偷東西等。近日有網民於網上討論區發文詢問，裝修後會不會換鎖。

樓主覺得把鎖匙給了師傅以後，師傳會偷拿出去配一條新鎖匙。所以他想問大家，裝修後會不會換鎖，以防師傅偷東西。

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有人指，有錢就指鎖膽。隨即被網民嘲笑：「換完鎖膽， 驚唔驚換鎖師傅會出去再配一條？」於是一眾網民就在談笑：「究竟換幾多次先會安全？」不過，原來有一種鎖匙叫裝修鎖匙，只要住戶鎖匙一插過入鎖膽，裝修鎖匙就不能再用了。

有網民出奇招，建議樓主用鐵門榫，「喺外面用磁石向橫移動條鐵嚟開，成隻門鎖匙窿都冇，實冇人諗到你用咁特別嘅方法」又或者「左手邊係鎖匙窿同手柄，點知原來開門就咁推右邊就可以，門較裝晒喺左手邊」

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責任編輯：張瑋婷