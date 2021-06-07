【NASA】獨創號展開第7次飛行任務 或降落未經探測地點

美國太空總署（NASA）於當地時間周日（6日）宣布，火星直升機獨創號最快於周日展開第7次飛行任務，向南飛行約105米，或會降落未經探測地點，並於3日後將相關探索資料送回地球。

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於上周五（4日）時，NASA表示，是次行動是獨創號第二次於未曾探測地點降落，同時會於直升機身上放置火星偵察軌道器上的「高解析科學實驗相機」（HiRISE），尋找較為平坦及少地面障礙物的降落地點。

獨創號5月22日展開第6次飛行任務時，亦曾飛往一處陌生地點，惟探索期間一度出現故障，最終成功在預設地點附近降落。

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責任編輯：潘曉豐