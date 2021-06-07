  • 28°C
香港時間 : 2021607日 (一) 23:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【NASA】獨創號展開第7次飛行任務 或降落未經探測地點

環球政經 17:29 2021/06/07

分享：

美國太空總署（NASA）於當地時間周日（6日）宣布，火星直升機獨創號最快於周日展開第7次飛行任務，向南飛行約105米，或會降落未經探測地點，並於3日後將相關探索資料送回地球。

【金融科技】港府疫下創1,000個金融科技職位 正研究數碼貨幣應用於跨境支付：【下一頁

於上周五（4日）時，NASA表示，是次行動是獨創號第二次於未曾探測地點降落，同時會於直升機身上放置火星偵察軌道器上的「高解析科學實驗相機」（HiRISE），尋找較為平坦及少地面障礙物的降落地點。

獨創號5月22日展開第6次飛行任務時，亦曾飛往一處陌生地點，惟探索期間一度出現故障，最終成功在預設地點附近降落。

【政府工略】地政總署招聘公務員職位 只要求中學學歷 頂薪逾3萬：【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

地球 經濟 美國太空總署 火星
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋