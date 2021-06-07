金正恩嚴禁外國文化侵入 防北韓反抗意識抬頭

北韓於去年12月實施《排斥反動思想文化法》，禁止所有北韓民眾接觸外國文化，包括電影、服飾以及使用外國俚語，違者會遭到拘捕甚至處死。有分析指，新冠肺炎疫情重創北韓經濟，當地民眾生活愈來愈困難，北韓領袖金正恩試圖阻止民眾接觸外國富裕生活，確保國家政治宣傳能如常運作。

北韓男子非法出售南韓CD 500人面前被當眾槍決 【下一頁】

北韓去年底實施的《排斥反動思想文化法》（anti-reactionary thought law） ，民眾一旦被發現觀看或持有大量來自美國、南韓或日本影音物品，可被視作反動行為、試圖破壞北韓的社會主義分子，最高可判處終身監禁或死刑，知情不報者，最高可判囚7年。

金正恩最近亦於官媒發表一封信，呼籲青年團嚴厲監察及打擊現今年青人的個人主義、反社會主義等討厭行為，並竭力制止當地民眾使用外國俚語、試圖模仿外國服飾及髮型等，一律稱之為「危險毒藥」。

《排斥反動思想文化法》實施後，北韓政府嚴厲執行。其中《每日北韓》 報道指，有3名青少年因模仿南韓K-pop偶像髮型，更將褲子捲起，最終被送往再教育營。此外，一名工程師因非法出售南韓電影、電視劇及音樂CD，最終在500名民眾包括其家人面前，被當眾開12槍處決。

北韓未收到貨 怒斥部分國家搞疫苗民族主義 【下一頁】

有分析指，由於新冠肺炎疫情重創北韓經濟，估計有數百萬民眾正在挨餓，當地生活愈來愈困難。金正恩為鞏固統治，於是大力遏止民眾接觸外國資訊，避免他們了解北韓以外的富裕生活，讓處於水深火熱之中的民眾對外國產生盼望，阻止民眾產生反抗意識。

事實上，北韓領袖金正恩於4月的勞動黨會議上指出，進行更艱辛的「苦難行軍」，有關措辭是北韓飢荒期用字，或反映北韓出現嚴重經濟危機。

責任編輯：郭麗明