【英倫的天空@iM網欄】香港新移民潮 英國八方支援

香港人移民英國的快車已經啟動，跟據英國內政部的數據顯示，BNO移民簽證接受申請後首三個月，英國已收到34300份申請表，如以每份申請都是四人家庭為單位的話，那就代表有接近14萬人計劃移民英國，此數字還未計過去數月日漸增多用LOTR方法的移英家庭。

英國的房屋及社區大臣羅拔祖域Robert Jenrick表示，若這個趨勢延續，在未來一年利用這BNO visa的香港移民人數將會遠遠超過原本英國政府預算的數字。這樣龐大量的新移民，將會對英國的房屋，教育，醫療，以及社區福利等造成一定程度的壓力。

香港新移民抵步後最急切的需要就是租或買樓房，替兒女找學校。在這方面羅拔祖域已表示英國政府不會袖手旁觀，一定會對有需要的家庭提供援助；英國政府已在全國各地成立迎新組織以應對所需。對此，很多社區團體亦留意需求及支援。

曾在NHS任職多年的華心會主席區舜英深知英國的官潦作風和冗繁的體系，他謹慎歡迎英國政府的各項措施，但亦語重心長地指出香港人應有充裕準備，英國政府對本土居民的福利及服務支援已應接不暇，短期再要分薄資源來應付額外的需要定不勝負荷。他説華心會正密切關注事情的發展，以及對有需要的人士提供適切的協助。

赫尼Hackney 華人社區的Jabez Lam 亦十分關注這次BNO移民潮，他説估計過萬港人已登陸英國，待疫情放緩及暑假期間，這個移民潮更會加速。他特別關心新移民的學校申請及房屋租貸手續問題，他的社區組織已多次向政府部門反映事態，期望適當的政策能夠及時推出以免問題越發嚴重。

在英國租貸房屋，不僅要出示身分及入息證明，還要有過往工作紀錄, 甚至第三者擔保；這對新來的香港移民十分不公平，因為他們舉家遷移，工作還未找到，何來入息證明，更遑論過往紀錄。在這情況下，香港租客被迫要繳付半年或以上的租金，有時在一些熱門地區，競爭激烈，有多個租客下標競爭同一個樓盤時，我們香港的客戶甚至要提出先付一年租金以作競爭籌碼。

這年英國受疫情影響，很多大公司都改變工作形式，讓員工在家中網上工作，一年下來，發覺工作效率影響不大，而節省在交通，辦公室資源等等的效益顯著，所以六四分帳成很多公司的長遠策略（有些甚至計劃八二分）即是60%在家工作，40%辦公室工作。這樣令到很多原本在城中租貸的家庭轉到城郊找地方租。以二千英鎊月租為例，在城中只能租住兩房的公寓，而在城郊就升級至三房有花園的房子。這個現象對香港移民家庭想在城郊找便宜一點屋租造成十分不良的競爭。想想要先繳付一年每月二千鎊的房租，那是二萬四千英鎊，大約廿十五萬港元，那確是開支不菲。

除了租貸問題外，很多慈善團體或教會機構都對此次移民潮各有關注和措施。倫敦中華基督教會的陳冠志傳道表示教會成立關注小組，由各方面的專業人士組成，提供法律，房屋，教育，稅務，以至尋找工作各方面的協助。

而西人教會亦不甘後人，最少已有超過五百間教會組織迎接大量香港移民。自從Windrush移民（加勒比海牙買加英屬稙民地後裔）的醜聞爆發後，英國內政部對今次BNO visa 審批顯得小心翼翼，惟恐稍有不慎留下刻薄寡恩的惡名。香港人受到各方支援，再加上港人靈活勤奮的態度，自是很快會適應新環境，建立家園。

作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介： 為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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