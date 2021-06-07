【社交媒體】尼日利亞封Twitter 皆因總統一個帖文

社交平台作出言論審查在近年時有發生，部分更會被刪去帖文。最近尼日利亞總統布哈里因的發文被Twitter刪去，原因是Twitter認為有關帖文含有辱罵性質，結果導致尼日利亞政府將Twitter封鎖予以還擊。

考慮到LGBT消費者及減少商品數量 無印良品擬2022年春季實現「無性別服裝」【下一頁】

布哈里的帖文表示，現在很多行為不正的人太年輕，無法識到內戰期間的破壞和生命損失。在田野中度過 30 個月，經歷過戰爭的人會用他們理解的語言對待他們，暗示將會使用暴力行為對付東南部分離勢力。

【創新科技】科學園首辦企業創新峰會 推動商界長遠發展創科 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

尼日利亞政府上周五(4日)宣布，將無限期停止Twitter在尼日利亞的運作，當地民眾無法登入其Twitter帳戶。政府發言人又指，對於Twitter刪文的行為感到失望。發言人亦表示，當地社交媒體平台一直存在不少問題，例如發布大量虛假信息及假新聞等，更指Twitter容許用地散播宗教、種族主義、仇外和虛假信息等企圖分裂國家的行為。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂