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【社交媒體】尼日利亞封Twitter 皆因總統一個帖文

環球政經 17:06 2021/06/07

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社交平台作出言論審查在近年時有發生，部分更會被刪去帖文。最近尼日利亞總統布哈里因的發文被Twitter刪去，原因是Twitter認為有關帖文含有辱罵性質，結果導致尼日利亞政府將Twitter封鎖予以還擊。

考慮到LGBT消費者及減少商品數量 無印良品擬2022年春季實現「無性別服裝」【下一頁

布哈里的帖文表示，現在很多行為不正的人太年輕，無法識到內戰期間的破壞和生命損失。在田野中度過 30 個月，經歷過戰爭的人會用他們理解的語言對待他們，暗示將會使用暴力行為對付東南部分離勢力。

【創新科技】科學園首辦企業創新峰會 推動商界長遠發展創科 【下一頁

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尼日利亞政府上周五(4日)宣布，將無限期停止Twitter在尼日利亞的運作，當地民眾無法登入其Twitter帳戶。政府發言人又指，對於Twitter刪文的行為感到失望。發言人亦表示，當地社交媒體平台一直存在不少問題，例如發布大量虛假信息及假新聞等，更指Twitter容許用地散播宗教、種族主義、仇外和虛假信息等企圖分裂國家的行為。

 

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責任編輯：羅浩濂

尼日利亞 媒體 Twitter 社交平台
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