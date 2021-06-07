【虛擬銀行】WeLab Bank客戶數突破10萬 推10萬元回贈抽獎活動

▲ WeLab Bank客戶總數突破十萬。

虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）宣布，總客戶人數正式突破十萬。銀行今年客戶人數錄得強勁增長，並期望在年底前，將客戶人數倍增至20萬。為回饋客戶，匯立銀行決定推出「十萬回贈大行動」，抽選十名幸運客戶，享合共 10萬元的消費回贈。

WeLab Bank將於6月15日起一連四天，隨機抽選合共十名合資格客戶。幸運獲抽中的WeLab Bank客戶使用WeLab Debit Card消費，即可享每人 1萬元消費回贈。抽獎結果將於每日下午6時於WeLab Bank官方Instagram專頁公佈。

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另外，WeLab Bank也同步上調GoSave三個月定期存款的利率至1%，令其成為全港其中一個最高存款利率和彈性的定期存款產品。

上月中，WeLab Bank 推出首個貸款產品 GoFlexi，提供6個月至60個月的私人分期貸款，新產品推出兩周，該行已錄得GoFlexi貸款申請金額約1.4億港元。

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編輯：陳健婷