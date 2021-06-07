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【異動股】寰亞傳媒獲騰訊入股 股價一度飆升逾80%

股樓投資 16:53 2021/06/07

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林建岳任主席的寰亞傳媒（08075）擬折讓11%引資騰訊控股（00700），消息刺激寰亞股價今早（7日）高開14.8%後，一度升逾80%至2.44元，創3年半高位，收市仍升近50%，報2.02元，全日成交2,799萬元。

騰訊旗下THL G Limited擬以每股1.2元，較上一個交易日（4日）折讓11%入股寰亞傳媒約8,333萬股，佔擴大後股本2.79%，寰亞公告指，是次集資淨額約9,700萬元，將用作一般營運資金及集團業務之未來發展。寰亞傳媒為豐德麗（00571）的間接非全資附屬公司，豐德麗擁有約69.65%已發行股份總數的權益。

是次交易完成後，騰訊持股將增至2.96%；豐德麗於寰亞的權益則減少至約67.7%，但不會導致喪失控制權，因此視作出售事項，將入帳列作豐德麗的一項股權交易。

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記者：郭秀慧

林建岳 異動股 經濟 成交 寰亞傳媒（08075） 集資 騰訊控股（00700） 騰訊
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