【職場熱話】同事厚臉皮要求幫忙做工作 還想搶功勞 網民怒言：「是不是人啊！」

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[HKTV] 港視上月總商品交易額按年升9% 與I.T合作開設網購商場
無論是婚姻還是上班，最重要的是擁有神隊友，拍檔太「豬」的話，什麼事都做不好了。近日有網民於網上討論區發文抱怨，指同事太垃圾，要自己幫忙做他的工作。
網民經歷：
網民建議樓主拍照給上司看，「篤死佢！」更有人獻計，指樓主應該按照同事的說話做，傳送電郵時順便發給上司看，白紙黑字留下證據。如果上司長期對同事的偷懶沒有反應，那就代表樓主該轉工了。
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有網民直言：「咁嘅人都有，遲早有報應！」不過，有人就覺得樓主月薪比他低，職位也比他低，真的沒有辦法。
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責任編輯：張瑋婷