  • 33°C
香港時間 : 2021608日 (二) 14:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】同事厚臉皮要求幫忙做工作 還想搶功勞 網民怒言：「是不是人啊！」

理財智慧 13:11 2021/06/08

分享：

無論是婚姻還是上班，最重要的是擁有神隊友，拍檔太「豬」的話，什麼事都做不好了。近日有網民於網上討論區發文抱怨，指同事太垃圾，要自己幫忙做他的工作。

網民經歷：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

網民建議樓主拍照給上司看，「篤死佢！」更有人獻計，指樓主應該按照同事的說話做，傳送電郵時順便發給上司看，白紙黑字留下證據。如果上司長期對同事的偷懶沒有反應，那就代表樓主該轉工了。

【樓市熱話】換上班地點 想三個月後搬走 被要求付全餘下租金 網民上網求助被批沒帶腦【下一頁

有網民直言：「咁嘅人都有，遲早有報應！」不過，有人就覺得樓主月薪比他低，職位也比他低，真的沒有辦法。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

職業生涯 職場文化 職涯規劃 網上討論區

上一篇文章

[HKTV] 港視上月總商品交易額按年升9% 與I.T合作開設網購商場

下一篇文章

【職場熱話】上班一星期 想轉工辭職 又怕被老闆為難 如何是好？

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋