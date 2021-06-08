【職場熱話】同事厚臉皮要求幫忙做工作 還想搶功勞 網民怒言：「是不是人啊！」

無論是婚姻還是上班，最重要的是擁有神隊友，拍檔太「豬」的話，什麼事都做不好了。近日有網民於網上討論區發文抱怨，指同事太垃圾，要自己幫忙做他的工作。

網民經歷：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

網民建議樓主拍照給上司看，「篤死佢！」更有人獻計，指樓主應該按照同事的說話做，傳送電郵時順便發給上司看，白紙黑字留下證據。如果上司長期對同事的偷懶沒有反應，那就代表樓主該轉工了。

【樓市熱話】換上班地點 想三個月後搬走 被要求付全餘下租金 網民上網求助被批沒帶腦【下一頁】

有網民直言：「咁嘅人都有，遲早有報應！」不過，有人就覺得樓主月薪比他低，職位也比他低，真的沒有辦法。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷