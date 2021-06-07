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【大行點睇】滙豐指長實現時股價下行風險有限　公司值得有更好估值　予「買入」評級

股樓投資 17:23 2021/06/07

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滙豐發表的研究報告指，相信長實集團(01113)成功向李嘉誠基金會收購四項基建投資的權益，有助強化公司可持續收入的彈性及派息可見性，同時公司承諾未來兩年最少派息每股2.07元，相當於股息率4.1%，料有助去除投資者對派息不確定性的憂慮。考慮到集團將有長期、穩定的合約，料可為公司帶來穩定的可持續收入。該行相信隨著收入來源更多元化及有韌性，公司值得有更好估值，予「買入」評級，目標價由50.6元升至57.3元。

該行指出，在現時的交易下李嘉誠基金會將以每股51元獲得3.33億股，加上3.8億股回購建議在5月份已獲接納，意味李氏家族有效權益已由36%增至45.6%，反映他們對公司價值及前景的信心。在現時股價水平來看，該行認為下行風險有限，假如股價跌至低於51元，李氏家族有機會回購更多股份。

該行將公司2021至2022年核心溢利預測升1%至2%，目標價升13%至57.3元，主要因為該行將資產淨值(NAV)折讓估算收窄至52%，而該行對公司最新的資產淨值估算為每股119元。

大行對長實集團評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

長實集團（01113） 港股
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