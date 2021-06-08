【夢想本應翱翔@iM網欄】港優質私房菜女廚師　闖東京再創業鑽研「日材中煮」

如今談及創業，或較常聯想到炫目的科技或新興的經營模式。今期我想分享的這位創業女性，憑著對烹飪的一腔熱誠，自學成為本港人氣私房菜主理人，收獲過百萬粉絲，亦獲得不少國際媒體褒獎，在這個雖「不Hi-tech（高科技）」、但就最貼近生活的領域經營得有聲有色，近年更移居東京發展「日材中煮」，不斷精進手藝。她就是「蔡菜館」創辦人孫美華（Grace）。

「我真是非一般的創業者：不成功、不Hi-tech、不年輕、不精英。」 Grace早前在擁有過百萬粉絲的Facebook專頁上幽默地調侃，她經營的餐廳規模小，不採用高科技，約十年前創業時她亦已不年輕，與時下的年輕創業者形象大不同，自嘲「很羡慕不少年輕銀行家及廣告界精英，放棄高薪厚職做廚師。我頂多是一個被人炒了三次的大頭蝦，硬著頭皮去創業。」

其實Grace只是過於謙虛。她生於新界， 2011年辭去文職工作在元朗村屋開餐廳，最初供應早餐小食，後來發展成主打私房菜的蔡菜館。雖然未曾正式學廚，但她自小喜歡下廚，廚藝師承自媽媽和家婆，搭配新鮮食材，經自己鑽研再發揮，不到兩年社交媒體就吸引了10萬人追蹤，更入選為CNN「香港十大最佳私房菜」，她撰寫的60道菜式食譜被世界美食家大獎（Gourmand International）評為「最佳女廚師食譜」。她說，廚房是她真正的「comfort zone（舒適圈）」。

棄文職轉戰廚房 找到真正舒適圈

她踏入社會前曾到英國求學，後如家人所願從事秘書工作。「我（以前）認為從事文職工作就是我的comfort zone（舒適圈），然而安全並不代表舒適，應要感到開心才是真正的舒適。」她坦言自己專注力不高，工作偶會失魂犯錯，更經歷過三次被辭退，令她十分沮喪。經深思熟慮後，在丈夫的支持下，她決定放棄可觀穩定的收入，追求自己喜歡的事—創辦餐廳。「文職工作時的生活確是安穩，然而跳出來我才找到真正的舒適圈。入廚令我專注、忘我。」

她創業最大的挑戰，是經營初期投資不少，卻生意淡泊。「初期我未有明確的經營方針，顧客想要甚麼我便供應甚麼，如燒賣等小食，但生意不如理想。我反問自己這是否我想做的事，然後尋回初心—我喜歡煮食，而不是售賣小食。」她「撥亂反正」把重心放回拿手的家庭小菜上，朝自己喜歡做的事勇往直前。

分享菜譜 以美食助人舒緩壓力

Grace的蘿蔔牛腩、家鄉煎藕餅、花雕螃蟹蒸蛋等都是熱門菜式。4年前，有到訪過她元朗私房菜的五星級酒店業者，特地邀請她到深圳的酒店擔任數月客席廚師；亦有「silent customer（神秘食客）」試過其菜式後，自發寫下食評，讚賞蔡菜館是「十大私房菜」。對Grace來說，成就感來自味道和食客的讚賞，「這比賺取金錢的喜悅來得更大，是一種無法形容的滿足感。」

她對烹飪的用心和熱誠，令不少鄰居親友願意從旁協助。她亦不吝嗇分享，將60道食譜放上網供大家免費下載，並拍攝煮食視頻，「透過分享美食，可以更易與人接觸，無分國界或行業。我相信很多人都喜歡美食，大眾可以從我方得到美食資訊和新菜式靈感，從而舒緩工作或生活壓力，得到快樂。大概這也是那麼多人願意幫助我的原因之一吧。」

社交媒體拓日本人脈 「標準化」醬料受歡迎

Grace 於2018年萌生移居東京的念頭，主要是學習了日本餐廳的標準化，有感中菜較難達到，「曾經在五星級酒店，我教了廚師，也寫下標準程序，每個廚師煮出來的東西雖然都好吃，味道卻不一樣」；另一方面她亦想嘗試發展「日材中煮」，透過職場社交媒體LinkedIn認識了大型日本零售集團的前高管，在他引薦下結識不少餐飲業界人物及公司。2019年她與一位日本人合辦過「pop-up（期間限定）」廚房後，便在當地置業和展開業務。目前Grace在東京經營一間每次只服務三位客人的小餐廳，由她一手負責，是少見擁有Facebook「藍剔」認證的中餐廳，當地知名藝人及名人，如球星中田英壽都曾光顧。

因年齡漸長，憂無法長期站立煮食，Grace構思推出「標準化」產品並計劃重點發展。 她最近就踏出第一步，採用日本當地食材，製作如XO醬、豆豉醬等醬汁，成績不俗，惟售價不低，XO醬每樽300多港元。「有趣的是，即使我的產品（如豆豉醬）售價是市面大牌子的10倍，顧客們仍會期待購買。每隔一個月至兩個月，我還會透過社交平台向香港、美國、加拿大等較多華人的地方發售，每次可售出幾百樽醬料。」

堅持做對的事 滿足感非金錢可衡量

我問Grace，在以男性主導的日本商業市場，女性創業是否困難更大？她就慶幸遇到的生意夥伴都尊重女性廚師，亦因當地中廚相對較少，「物以罕為貴，待遇及感覺相對良好。」她指港廚到外地創業，最重要是有充足現金流，「這是很實際的問題，要有蝕本的準備」；其次是語言，至少要能溝通，她坦言自己日文還需努力改善；要適應生活、文化和社會的差異，不怕辛苦。

從元朗村屋走向東京，Grace對品牌的潛力有信心，「希望做到很unique（獨特），製作令人期待的產品。」至於是否認為自己成功？她說：「工作上的滿足感非金錢可衡量，現階段難有長遠計劃，將來能賺多少仍是未知之數。只要一直做認為是對的事，但求問心無愧，提供的食物有價值，這刻的我已很開心。」

我很佩服Grace的膽識，懷抱夢想勇闖全新國度建立事業。一門有意義的優質生意，於個人及家庭而言，可以充實事業及生活或已足夠。像她製作的醬汁，既方便了沒有太多時間煮食的人，也讓大家更容易掌握烹調中菜。我期待Grace 的業務更上一層樓，讓更多人認識並欣賞中菜。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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