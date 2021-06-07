Twitter開發付費訂閱功能Super Follows

Twitter為迎合受眾喜好，近年致力於在平台推出新功能。Twitter早前宣布，正在開發一項Super Follows的付費訂閱功能。該功能將允許有一定知名度的用戶向追隨者收費，以讓用戶閱讀額外帖文。

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據應用程序研究員Jane Manchun Wong研究指出， Twitter Super Follows計劃將僅限於擁有至少1萬名追隨者、在過去30天內發布至少 25 條推文並年滿18歲的 Twitter 用戶參與。正如Twitter曾提及指，Super Follows的主要功能之一將是發放額外收費的內容，例如 Super Followers的獨家推文。

她指出，Super Follows用戶可以選擇用列表來歸類他們的文章，並表示成人內容和OnlyFans會與 Facebook、Substack、Patreon、Twitch和YouTube一樣，被列為資訊平台。汙

據外媒The Verge報道，Twitter的產品團隊今年一直忙於推出新功能，包括Twitter Blue訂閱服務。Twitter在近月亦推出了最新直接支付功能 Tip Jar，它允許用戶小額贊助Twitter上的創作者。

Tip Jar可以跟Bandcamp、Cash App、Patreon、PayPal或Venmo等服務串接，Twitter強亦調在此項服務不會額外收取分潤。而參考Tip JarSuper的收費方式，儘管Super Follows 的付款結構未知，但 Twitter 似乎會就此功能收取一定比例的費用。

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責任編輯：張凱琳