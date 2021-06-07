【打疫苗有獎抽】恒基推6次抽獎活動 頭獎可獲價值逾100萬足金60両 領展推總值逾200萬獎品

為鼓勵更多港人接種疫苗，全城各大企業紛紛推出打疫苗抽獎活動，其中信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團早前公布，接種疫苗的本港居民可參與觀塘凱滙價值1,080萬的一房單位大抽獎，引發全城熱話。多家大企業如新鴻基（00016）、華懋集團、太古地產（01972）等，也先後宣佈大抽獎詳情。恒基兆業集團（00012）及領展（00823）於周一（7日）也推出打疫苗抽獎活動，其中恒基送出999 足金共三百両。

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恒基於周一宣佈推出「疫苗接種鼓勵計劃」，於六月起至九月間，舉辦共六次抽獎活動，送出 999 足金共三百両，和逾百萬元消費購物禮券，頭獎可獨得價值超過港幣 100 萬元的足金 60 両，加上系內煤氣公司同期推出港幣 300 萬元之疫苗推廣活動，送出獎品總值近港幣1,000萬元。



是次抽獎活動，由李氏家族捐款設立的恒基兆業「抗疫基金」撥款贊助，身兼恒基兆業地產及香港中華煤氣主席的李家誠表示：「未來數月是香港防疫的關鍵時刻，集團希望能為香港的抗疫多出一分力，透過優惠措施，鼓勵和推動全城市民盡快接種新冠疫苗，盡速為香港建立保護屏障，讓社會可以早日回復常態。送黃金是簡單直接的方式，且靈活性大，希望對市民大眾有一定吸引力。」

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凡在香港完成接種兩劑新冠疫苗並年滿 18 歲的香港居民(包括永久居民、非永久居民以及集團員工)均可參加抽獎，參加辦法和細節將於稍後公佈。抽獎活動預計於六月下旬開始接受網上登記，由七月起每兩星期舉行一次電腦抽獎，共送出獎品總值逾港幣630 萬元。



以下為抽獎詳情：

恒基兆業「疫苗接種鼓勵計劃」詳情

-凡在香港完成接種兩劑新冠疫苗並年滿 18 歲的香港居民(包括永久居民、非永久居民以及集團員工)均可參加抽獎

-抽獎活動預計於六月下旬開始接受網上登記，由七月起每兩星期舉行一次電腦抽獎，共送出獎品總值逾630萬元。

-首五輪抽獎活動，每次送出「金獎」名額20個，各可得999足金乙両

-商場電子購物禮券1,000元，名額100個（電子購物禮券適用於恒基地產 7 大商場通用 H·COINS 手機應用程式）

-超市零售現金券港幣1,000元，名額 100 個（超市零售現金券適用於恒基兆業地產集團旗下指定超市零售商店，包括 UNY、

APITA、千色 Citistore 及谷辰 Guu San）

-九月舉行最後一輪大抽獎，送出獎品包括：

-頭獎乙名，可獨得999足金60両，價值逾100萬元

-二奬二名，各可得999足金30両，價值逾50萬元

-三獎八名，各可得999足金10両，價值逾17萬元

-其他獎品亦包括商場電子購物禮券1,000元，名額100個

-超市零售現金券1,000元，名額100個



此外，恒基地產為鼓勵員工盡快接種新冠疫苗，將設獎金制，在九月底前若全公司接種了兩劑疫苗的員工達 70%，已接種疫苗的員工每人可得1,000元 奬金；若接種率達85%，已接種疫苗的員工每人可再得2,000元奬金。公司亦為員工提供共四天有薪「疫苗假期」以鼓勵他們接種疫苗，員工於九月底前，每接種一劑疫苗後可獲得兩天有薪假期，完成接種兩劑共可獲得四天有薪假期，讓員工可以有充足休息。



自 2020 年年初出現新冠肺炎疫情，恒基兆業地產集團一直與市民大眾並肩抗疫，兩位主席李家傑博士和李家誠先生透過家族捐款設立的恒基兆業「抗疫基金」，至今已共捐出總值逾港幣 1.2 億元的抗疫物資和現金資助

此外，領展也於周一宣布舉辦抽獎活動，邀請完成接種兩劑新冠病毒疫苗的香港市民參加，獎品包括總值超過200萬元的中式酒樓餐飲現金券及小型家庭電器。領展又會在全港各區商場的客戶服務櫃台協助已完成接種疫苗但不便上網的市民登記抽獎。

領展行政總裁王國龍表示：「領展作為扎根香港的企業，一直重視本地民生。我們希望通過此活動，響應政府提醒市民快打疫苗，令香港盡快走出疫情，市民回復正常生活。」

抽獎將於2021 年10 月底舉行，9月初開始接受登記。於2021 年 9 月底前完成接種兩劑疫苗的香港身份證持有人均可參加。獎品包括5,000元中式酒樓餐飲現金券共400份，以及小型家庭電器，總值逾200萬元，不同地區的居民均有機會在他們當區的領展商場享用或領取獎賞，有關該活動的詳情將稍後公布。

另外，自本年三月下旬起，領展已向接種疫苗的香港員工提供兩天的疫苗接種有薪假期。

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記者：陳詠妍