【賢行軼事@iM網欄】蘇亞雷斯復仇記 何為有志氣的人？

體育運動好看之處，在於運動員的努力和汗水都很形象化地表現出來；競技運動好看之處，在於包含了很多恩怨情仇的故事。當中尤以現今商業化的足球運動為甚，球會成績影響著收入甚至前途和生存，管理層更緊張，耐性更少，領隊替換、球員轉會更頻繁，令一幕幕有如人生起落的劇目濃縮上演。

每年5月底，球會級賽事都會進入高潮，各主要聯賽、盃賽冠軍都會逐一誕生，一個球季經歷數十場比賽，為的就是最終的榮耀。本年度 (2020/2021) 令我最動容的一幕，出現在西班牙甲組足球聯賽 (La Liga)，馬德里體育會 (Atlético de Madrid) 戰至最後一輪賽事確定封王，打破皇家馬德里 (Real Madrid) 和 巴塞隆拿 (FC Barcelona) 兩大豪門6年來的壟斷。在鋤強扶弱的心態下，在球會層面打破壟斷固然是熱血故事，但最引人注目的必定是奪冠的最大功臣烏拉圭球星蘇亞雷斯 (Luis Suárez)。

賽後蘇亞雷斯獨自坐在球場草地上，拿著手機跟家人視像通話，本來是笑著報喜，但突然感觸痛哭，看著他哭成淚人，知道背後故事的話，對每一位有志氣的人，都會為這一幕動容。

蘇亞雷斯本是過去6 年4度封王的巴塞隆拿主力之一，過去6季更射入了198球，是隊史入球第三多的球員，但去年夏天卻被新上任的領隊朗奴高文 (Ronald Koeman) 放棄，更將他賣到西甲爭標對手處，等同表示他毫無威脅，某程度上是一種侮辱。奪冠後蘇亞雷斯接受訪問：「我經歷了艱難的處境，在季初我被巴塞隆拿看不起……馬德里體育會卻為我打開大門，給予我機會證明自己仍然有用，我永遠感激這間信任我的偉大球會。」而當季巴塞隆拿僅得第三。

不知道大家有沒有被人看不起的經歷，甚至侮辱過？一定很憤怒吧！「沒實力的憤怒，毫無意義。」當刻一定立志奮發圖強，要吐氣揚眉，但那團火可以維持多久？一星期？一個月？對於球員可能可以以一個球季來證明自己，上演一場王子復仇記，但我們人生可能要花上更長的時間。只燃燒一時三刻的鬥志只是意氣，能堅持下去的才是志氣。志氣除了口裡說說，一刻激昂的振臂高呼外，還包含了堅持，因為很多事不是今天努力明天就能有成果，很多事情都需要時間。一方面要保持心中那團火，但不是天天掛在嘴邊，而是天天付出努力，整天精神亢奮幫不了忙，情緒在起始有點燃作用，之後需要冷靜下來默默的努力，那是有點抑壓的，所以為何封王一刻蘇亞雷斯會淚流滿面，那是一整季情緒的爆發。

需要時間才能證明的事情很折磨人，因為長時間未見到成果你會開始懷疑自己，蘇亞雷斯從前的拍檔除了球王美斯 (Lionel Messi)，整隊陣容也是金光閃閃，究竟自己對球隊過往的榮耀貢獻有多大，沒有了這一班拍檔自己會怎樣？新領隊明顯否定了自己的價值，所以志氣包含了有對抗被否定的能力，那就必須要有一股不被磨蝕的自信。但自信和自以為是是兩回事，見過太多在大公司工作的年輕人，不知道大家給面子的是大公司而不是給你，以為自己很厲害，自信滿滿的，到離開了大公司才發現自己甚麼都不是。如果說蘇亞雷斯曾經懷疑過自己也不會驚訝，所以自信並不單是相信自己現有能力，因為那與自以為是只差一線，還需包含相信自己仍能提升、仍能進步的，相信自己能做得好，才是真正的自信。

志氣包含了不服輸的精神，但更重要的是堅持，還有正確的自信，如果長時間的努力實在感到疲勞的話，可以問問自己為何開始，重新找回點燃起你的火種。願有志氣的你，終有一天也會流下欣喜的眼淚，感激今天的自己。

作者_廖寶賢簡介： 行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

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